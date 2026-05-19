Terminó la Fase 2 de la Etapa Provincial de Sullana y quedaron definidos los equipos clasificados a la siguiente ronda de la Copa Perú. Hubo goleadas, remontadas, series muy parejas y definiciones llenas de emoción que mantuvieron la expectativa hasta el final.

Diablos Rojos y Juventud Bellavista destacaron con contundentes victorias, mientras que Estrella Roja, Grau de Mallaritos, Sport Liberal, Marcavelica, Grau de Ignacio Escudero y Comerciantes del Norte, lograron avanzar en llaves muy disputadas.

PUEDES VER: Duelos de alto voltaje se juegan hoy y mañana por la Copa Perú en Piura

CLASIFICADOS

Juventud Bellavista logró la ansiada clasificación luego de golear 3-0 a San Martín jugando en el Estadio Melanio Coloma. Otro que logró el pase a los cuartos fue Grau de Mallaritos luego de ganar en la tanda de penales al Atlético Torino de Huaypirá.

Mientras tanto, Sport Liberal ganó 1-0 y empató la serie ante Chorrillos y en la definición por penales logra el pase a la siguiente fase. El Club Estrella Roja dejó en el camino al Defensor Bellavista a quien ganó 2-0.

Asimismo, Grau de Santa Sofía logró clasificar luego de empatar a dos con Defensor del Sur; Los Diablos Rojos goleó 5-2 al Unión Católica, mientras Comerciantes del Norte, sorprendió goleando 5-2 al Defensor Marcavelica.

MIRA ESTO: Liga 1: Atlético Grau se rearmará para el Torneo Clausura

CUARTOS DE FINAL

Mañana se juega la primera fecha de los cuartos de final para clasificar a la etapa departamental.

Los equipos de Atlético Grau, tanto de Mallaritos como de Ignacio Escudero, chocan en el clásico albo.

Diablos Rojos rivaliza con Comerciantes del Norte, Liberal enfrenta a Marcavelica y Juventud Bellavista con Estrella Roja.