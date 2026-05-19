Las intensas heladas registradas en los últimos días vienen afectando extensas áreas de cultivo en Huamancaca Chico, en la región Junín.

Durante un recorrido por la zona agrícola, se observó cómo sembríos de maíz lucen secos debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada y el intenso calor al mediodía.

“El maíz se tenía que cosechar a fines de mayo, porque falta madurar, pero la helada en una semana puede acabar con la futura cosecha si el frío permanece intenso”, señaló la agricultora Máxima Estrada.

Los productores también advirtieron que la escasez de pasto y alfalfa podría elevar los costos de alimentación para el ganado vacuno.

Temperaturas podrían llegar a 14 grados bajo cero

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las temperaturas mínimas en el valle del Mantaro descenderán entre 2 y 4 grados Celsius.

En las zonas altoandinas ubicadas por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar, las temperaturas podrían alcanzar hasta 14 grados bajo cero.

Incrementan infecciones respiratorias en Huancayo

Mientras el campo enfrenta los efectos de las heladas, en la ciudad aumentan los casos de infecciones respiratorias agudas (IRAS), especialmente en menores de cinco años.

La coordinadora de Epidemiología de la Red Valle del Mantaro, Hiny Joaquín Mendoza, informó que en la semana epidemiológica 16 se reportaron 695 casos de IRAS en niños pequeños.

Las afecciones más frecuentes son las faringitis, aunque las autoridades alertan sobre posibles complicaciones como bronquiolitis y tos ferina.

Preocupan casos de tos ferina en bebés

La especialista indicó que actualmente existen cinco casos confirmados de tos ferina en la Red Valle del Mantaro y 15 en toda la región Junín.

Los pacientes afectados son principalmente bebés de días de nacidos hasta menores de dos meses.

Muchos de ellos requirieron hospitalización en el hospital El Carmen debido a cuadros de tos persistente y dificultad respiratoria.

Autoridades recomiendan vacunación

Frente al incremento de enfermedades respiratorias, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a completar el esquema de vacunación contra influenza, neumococo y tos ferina.

También se recomendó que las gestantes reciban la vacuna contra la tos ferina para proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida.

Además, se informó que el personal de salud realiza cercos epidemiológicos y campañas de vacunación en zonas cercanas a las viviendas de los pacientes confirmados.

Centro de salud La Libertad busca recategorización

Hiny Joaquín Mendoza señaló que el centro de salud La Libertad podría funcionar como establecimiento de contingencia en caso aumenten las hospitalizaciones pediátricas.

No obstante, precisó que aún no puede internar pacientes debido a que continúa en proceso de recategorización para convertirse en hospital.

La directora de la Diresa Junín, María García, indicó que dicho proceso sigue en marcha.