Desde el viernes 15 de mayo entró en funcionamiento el sistema de fotopapeletas en distintos puntos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. La medida, impulsada por la Municipalidad Provincial de Piura, busca reforzar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito en zonas de alta circulación vehicular y peatonal. En entrevista con Correo, el alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos López, sostuvo que la implementación de las cámaras de fiscalización electrónica responde a una necesidad de orden y prevención, priorizando la protección de peatones y conductores.

Desde este viernes 15 de mayo ya se encuentra operativo el sistema de fotopapeletas. ¿Qué busca la municipalidad con esta medida?

El objetivo principal es fortalecer la seguridad vial. Hemos identificado puntos de la ciudad donde constantemente se registran excesos de velocidad, cruces indebidos y situaciones de riesgo para peatones y conductores. Lo que buscamos es prevenir accidentes y generar mayor respeto por las normas de tránsito.

Algunas instituciones y transportistas han expresado preocupación por la implementación del sistema. ¿Cómo responde la comuna?

Entendemos que toda medida nueva genera dudas, pero este sistema no tiene una finalidad recaudatoria. La prioridad es proteger la vida y reducir los índices de accidentes. Las cámaras funcionan de manera automatizada y transparente, permitiendo una fiscalización objetiva y técnica.

¿En qué zonas han sido instaladas las cámaras?

Las cámaras han sido ubicadas en puntos considerados críticos por el alto flujo vehicular y peatonal. Entre ellos figuran la avenida Progreso con Corpac, avenida Junín con Tacna en Castilla, avenida Guardia Civil, Panamericana Norte, Sánchez Cerro con Los Naranjos, Sánchez Cerro con Marañón, Andrés Avelino Cáceres con Guillermo Irazola, Raúl Mata de la Cruz con avenida Grau y avenida Don Bosco con César Vallejo.

Muchas de estas zonas se encuentran cerca de colegios, hospitales, mercados y centros comerciales, que requieren mayor control para evitar accidentes.

¿Considera que Piura enfrenta un problema de cultura vial?

Sí, y es un tema que debemos trabajar entre autoridades, gremios de transportistas y ciudadanía. Sólo durante la marcha blanca hemos identificado 8000 infracciones, 3000 de las cuales están relacionadas a sobrepasar una luz roja y 5000 a exceso de velocidad. Por ello, estas acciones son fundamentales para evitar tragedias. Necesitamos recuperar el respeto por las normas y por la vida de las personas.

¿Qué infracciones serán sancionadas y cuáles son los montos?

Se sancionará el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo. Las multas van desde S/ 660 por pasar una luz roja, mientras que el exceso de velocidad puede generar sanciones entre S/ 990 y S/ 2,750, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la zona donde se registre. Las multas están establecidas por norma nacional y buscan corregir conductas irresponsables que ponen vidas en peligro. Pasarse una luz roja o conducir a excesiva velocidad no es una falta menor. Si una persona maneja respetando las normas, no tendrá ningún problema ni recibirá sanciones. Aquí el mensaje es claro: más caro puede resultar un accidente o una tragedia ocasionada por una imprudencia.

¿Qué mensaje le brinda a los conductores piuranos?

Que manejemos con responsabilidad y prudencia. Todos queremos regresar seguros a casa. El respeto a las normas de tránsito no solo evita sanciones, sino que protege vidas. Queremos una ciudad más ordenada, segura y con mayor conciencia vial. El sistema operará las 24 horas del día y las papeletas incluirán fotografías, videos y evidencia digital que podrá ser consultada de manera virtual por los propietarios de los vehículos.