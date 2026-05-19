Con pancartas, arengas y muestras de indignación, estudiantes, docentes y padres de familia del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Carlos Medrano Vásquez” realizaron una multitudinaria movilización por las principales calles de distrito de San Clemente (Pisco), para exigir la inmediata intervención de las autoridades regionales.

Reclamo estudiantil

Más de 400 alumnos y alumnas participaron de la jornada de protesta lanzando consignas como “¡Salvemos el Pedagógico Carlos Medrano Vásquez!” y “¡La educación no se abandona!”. Los manifestantes denunciaron que el Gore Ica tendría en el olvido a la institución, pese a los constantes pedidos y documentos presentados para acelerar la construcción de una nueva infraestructura que permita obtener el licenciamiento institucional.

La extensa marcha avanzó por diversas calles del distrito hasta llegar a la carretera Panamericana Sur, donde bloquearon uno de los carriles por varios minutos como medida de presión.

Durante la movilización, varios docentes expresaron su malestar señalando que el instituto viene luchando desde hace 19 años por concretar el proyecto de infraestructura sin recibir respuestas claras. “Aquí se forman futuros maestros de toda la provincia y hoy sentimos que nos están dejando desaparecer lentamente. Solo pedimos que atiendan este pedido justo y necesario para salvar nuestra institución”, manifestó uno de los docentes participantes.

Los alumnos también hicieron sentir su voz durante la protesta. Una estudiante señaló que existe temor e incertidumbre entre toda la comunidad educativa ante un posible cierre definitivo. “Nosotros queremos estudiar, queremos terminar nuestras carreras y servir a nuestra región y pais como profesionales. No es justo que por falta de apoyo quieran dejarnos sin futuro”, expresó visiblemente preocupada.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO