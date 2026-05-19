Un sismo de magnitud 6.1 se registró en la región Ica durante las horas del mediodía de este martes. La información fue confirmada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mediante su reporte sísmico RS 2026-0290 con una profundidad de 81 kilómetros.

El IGP asignó una intensidad de grado VI en la escala de Mercalli para la ciudad de Ica, lo que corresponde a un sismo fuerte que puede ser percibido por toda la población y causar daños menores en estructuras poco resistentes. La profundidad de 81 kilómetros clasifica este evento como un sismo de foco intermedio, lo que influye en la distribución de la energía liberada hacia la superficie.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0290

Fecha y Hora Local: 19/05/2026,12:57:51

Magnitud: 6.1

Profundidad: 81 km

Latitud: -14.42

Longitud: -75.83

Intensidad: VI Ica

Referencia: 41 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/rEFyVYLCu4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 19, 2026

Recomendaciones ante un sismo

Las autoridades recomiendan mantener la calma y reportar cualquier incidencia o daño material a Defensa Civil. Es importante realizar una revisión preventiva de las estructuras de viviendas y edificios en las zonas cercanas al epicentro.

Ante eventos sísmicos de esta magnitud, se recomienda tener siempre disponible una mochila de emergencia con documentos, agua y medicamentos básicos. Además es importante dentificar con anticipación las zonas de evacuación más cercanas a su vivienda o centro de trabajo.