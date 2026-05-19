El Grupo Niche volverá a Perú para presentarse en el Festival Internacional Chim Pum Callao luego de 25 años de ausencia en este evento musical. La agrupación colombiana encabezará una edición especial organizada por el aniversario número 190 del Callao.

La presentación se realizará el próximo sábado 15 de agosto desde las 3 de la tarde en el estadio Campolo Alcalde, ubicado en el distrito chalaco de La Perla. El espectáculo reunirá a artistas internacionales y orquestas nacionales en una jornada dedicada a la salsa.





Reencuentro con el público chalaco

El regreso de la orquesta marca uno de los anuncios principales de esta edición del festival debido a la relación que mantiene con el público peruano. La agrupación volverá a uno de los escenarios salseros más representativos del país después de más de dos décadas.

La expectativa por este concierto también creció tras las recientes presentaciones de Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional. Ambas funciones lograron agotar sus entradas y reunieron a seguidores de distintas generaciones.

Durante el evento, la agrupación interpretará algunos de los temas más conocidos de su trayectoria musical. Entre las canciones que forman parte de su repertorio destacan “Cali Pachanguero”, “Una aventura”, “Gotas de lluvia”, “Sin sentimiento”, “Nuestro sueño” y “Algo que se quede”.

El concierto también se realizará en medio de la promoción de “Si Gustas”, la más reciente producción discográfica de la orquesta colombiana. Con este lanzamiento, la agrupación busca mantener vigente su propuesta musical y ampliar su conexión con nuevos públicos.

¿Qué otros artistas participarán?

La programación del Festival Internacional Chim Pum Callao incluirá además la participación de otros artistas vinculados al género salsero. Entre ellos figuran Adolescentes Orquesta, Willie González, Nino Segarra, Moncho Rivera y Viti Ruiz, quien participará con un homenaje a Frankie Ruiz.

Los organizadores señalaron que el evento busca celebrar la identidad cultural y musical del Callao mediante una jornada artística de larga duración. También se confirmó la presencia de agrupaciones nacionales invitadas que completarán la cartelera del espectáculo.

¿Cuándo será la preventa?

Las entradas para el festival estarán disponibles a través de la plataforma Teleticket. La preventa se desarrollará únicamente los días 20 y 21 de mayo con precios especiales y válida para cualquier medio de pago.

El Festival Internacional Chim Pum Callao cuenta con el respaldo de la Municipalidad del Callao y es producido por Tropimusic. La actividad forma parte de las celebraciones organizadas por el aniversario del primer puerto del país.