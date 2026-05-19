El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se pronunció sobre la cena organizada para observadores internacionales que llegaron al Perú con motivo de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El titular del organismo electoral sostuvo que la actividad formó parte de las acciones previstas dentro del cronograma institucional aprobado para el proceso.

Durante una entrevista en RPP, Burneo explicó que este tipo de reuniones suele realizarse en el marco de la coordinación con delegaciones extranjeras encargadas de supervisar los comicios. Además, indicó que el encuentro incluyó expresiones culturales peruanas dirigidas a un grupo reducido de visitantes internacionales.





JNE defiende transparencia del evento

El alto funcionario señaló que la cena desarrollada el pasado 9 de abril se realizó bajo criterios de transparencia y dentro de las contrataciones efectuadas por la institución. En esa línea, remarcó que la actividad también tuvo un componente cultural relacionado con danzas típicas y exhibiciones de caballos de paso.

Burneo también defendió la organización de la recepción y aseguró que la información vinculada a los gastos puede ser revisada.

“Podemos garantizar que todo ha sido transparente, todas las contrataciones del jurado están siendo socializadas”, sostuvo.

Asimismo, el presidente del JNE explicó que no todos los observadores participaron de la actividad debido a la cantidad de delegaciones acreditadas para las elecciones.

“Fue una cena que se hizo en un lugar que tenía una propuesta cultural de danzas y también de caballos de paso, participó un grupo, no todos los observadores porque estábamos hablando de más de 500”, indicó.

¿Por qué la reunión se realizó antes de las elecciones?

En otro momento, Burneo explicó por que se organizó el encuentro antes de la jornada electoral y no al finalizar el proceso. Al respecto, sostuvo que fue debido a que la mayoría de representantes internacionales abandona el país poco tiempo después de culminada la votación.

El titular del ente electoral precisó que las delegaciones suelen permanecer en territorio peruano solo durante las fechas centrales del proceso. En ese sentido, comentó que “los observadores se van muchos al día siguiente o a los dos días de terminado la elección”.

Asimismo, recordó que los informes técnicos elaborados por estas misiones son entregados varias semanas después de concluida la supervisión electoral. Burneo, indicó que “la mayoría de observadores terminan su trabajo y, luego de 30 días, entregan su informe en torno a la observación que han hecho”.

El presidente del JNE negó que la cena organizada para observadores internacionales haya influido en la imparcialidad de las misiones extranjeras encargadas de supervisar las elecciones. Además, sostuvo que “son personas de mucho prestigio, los observadores internacionales, por una cena no van a doblar su criterio”.

Contraloría inició investigación por gastos en recepción

Mientras tanto, la Contraloría General de la República ya inició una investigación relacionada con los gastos destinados a la recepción organizada para observadores internacionales. Según el domincal Panorama la reunión realizada en una hacienda de Surco incluyó un espectáculo con música criolla, danzas tradicionales y exhibiciones de caballos de paso. El gasto total por este encuentro habría superado los 25 mil soles en costos.