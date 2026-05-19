El sismo de magnitud 6.1 registrado este martes 19 de mayo en la región Ica dejó afectaciones en Huancavelica, provincia de Huaytará, donde se reportó el colapso de una vivienda, caída de rocas y deslizamientos en zonas consideradas de riesgo.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 horas y tuvo como epicentro un punto ubicado a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros. Tras el fuerte remezón, pobladores de Huaytará alertaron sobre la caída de piedras desde los cerros, lo que provocó el bloqueo de algunas carreteras y generó preocupación entre los vecinos.

Asimismo, se informó que el cerro Yunallocc, ubicado en el distrito de Chocorvos y declarado en emergencia, habría presentado nuevos deslizamientos tras el sismo. Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el movimiento telúrico tanto en Ica como en zonas de Huancavelica.