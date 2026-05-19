El burgomaestre de la municipalidad de Chicama (Ascope), Edilberto Bada, defendió su candidatura como primer regidor y la postulación de su hijo Roy Bada a la alcaldía distrital, para que lo reemplace en el cargo. Ellos participarán en las elecciones del 4 de octubre por el partido Podemos Perú.
Según dijo, ambos postularán a pedido de un grupo de pobladores de Chicama.
Edilberto Bada aseveró que su elección y la de su hijo permitirán darle continuidad a los proyectos que ejecutará el municipio en un futuro en la jurisdicción.
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