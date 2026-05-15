La conformación de las listas a las alcaldías distritales en la región La Libertad con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre ha permitido evidenciar que algunos partidos políticos han tenido un singular criterio para definir a sus precandidatos que tendrán que pasar por un proceso de selección primaria el 17 y 24 mayo.

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De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electoral (Onpe), para la Municipalidad Distrital de Chicama el actual alcalde, Edilberto Bada Castillo, ha decidido permanecer en la administración pública y por ello volverá a participar en la contienda electoral, pero esta vez lo hará como candidato a primer regidor en la lista de la agrupación política Podemos Perú, la misma que es encabezada nada menos que por su propio hijo Roy Bada Calderón.

EN FAMILIA

Una situación similar se da en los que competirán para la alcaldía de la comuna distrital de Salaverry, pues el vigente burgomaestre, Carlos Arroyo Rojas, va como primer regidor en la lista de Alianza para el Progreso (APP) que es liderada por su hijo Jimmy Arroyo Flores, quien espera tomar la posta de manos de su progenitor.

Correo trató de obtener la versión del alcalde de Chicama, Edilberto Bada, a fin de conocer cuál es su proyección al generar la posibilidad de convertirse en el primer regidor en una gestión edil dirigida por su hijo, pero no respondió llamadas ni mensajes.

NADA ILEGAL

Quien sí declaró fue el alcalde de Salaverry, Carlos Arroyo. Como primer punto aclaró que no se está violentando ninguna norma electoral y, en segunda medida, mencionó que con la candidatura de su hijo el objetivo es darle continuidad a una gestión que ya está encaminada y no puede parar.

“Lo que ahora se ha logrado en proyectos e inversión para Salaverry no se compara con ninguna gestión anterior, así sumen las últimas cuatro gestiones. Entonces, hay temas que se han preparado, se han cimentado y la única forma de darle continuidad es trabajar en una misma línea. No veamos que el candidato es mi hijo y yo el primer regidor, sino miren que se trata de un equipo. Es más, a nivel de Concejo vamos a tener apoyo porque conocemos lo que se ha avanzado y lo que falta”, manifestó Carlos Arroyo.

Además, el burgomaestre aseguró que su hijo (Jimmy Arroyo Flores) es “un joven preparado con estudios superiores y con experiencia”.

NO ES ÉTICO

Richard Tapia Maldonado, analista político, opinó sobre estos casos y explicó que el tema no es ilegal, sino que contraviene la ética y la moral. “Yo le agregaría que también es una burla al electorado, pues el alcalde no puede postular a una reelección y lo que hace es sacarle la vuelta a la norma, poner al hijo y de esa manera pretender seguir gobernando”, indicó.

No obstante, sostuvo que este tipo de fórmulas en su mayoría no son vistas de buena manera y mucho menos aprobadas por el electorado. “Dudo que tengan pronóstico de triunfo electoral. La ciudadanía está atenta y se da cuenta de este tipo de vivezas”, acotó.

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