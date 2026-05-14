Mario Reyna Rodríguez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), exigió al gerente general del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Rogger Ruiz, y a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel expliquen la real situación en la que se encuentra la obra corredor vial Trujillo - Huanchaco, que se ejecuta a través de un convenio de delegación de competencias firmado entre ambas entidades.

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“Los vecinos vamos a preguntar, a través de su alcalde, obviamente, qué fue de Trujillo - Huanchaco (obra vial). ¿Ya denunciaste al Ministerio Público? ¿En qué andas? Porque si te hemos dado la confianza para que puedas ejecutar esa obra, entonces demuestra. Ya mucho floro, mucho cuento. Al pan, pan y al vino, vino. Vas a venir a sesión de Concejo para aclarar, porque no puede ser que a más de un año esa obra siga paralizada y los vecinos tragándose el malestar todos los días”, cuestionó el burgomaestre en entrevista a Polémica Noticias.

Como se recuerda, el mismo Gobierno Regional reconoció que los trabajos en el corredor vial no avanzan y por ello dijo que buscan anular el contrato con la empresa a cargo de las obras.