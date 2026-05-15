Un hombre de 31 años fue víctima del robo de una mochila donde llevaba el dinero que había obtenido a través de un préstamo. Según contó a la Policía, el agraviado caminaba la noche del martes por el pasaje San Pedro, en la urbanización Santa Mónica en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero con dirección a su vivienda, cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal de color oscuro.

Los delincuentes se acercaron de manera repentina y le arrebataron la mochila antes de huir a toda velocidad. La víctima no pudo reaccionar ante la rapidez del ataque y quedó en medio de la vía observando cómo los sujetos escapaban con todas sus pertenencias.

Dentro de la mochila llevaba 57 mil soles, dinero que había obtenido mediante un préstamo. Además, perdió una laptop valorizada en aproximadamente mil 500 soles, libros y diversos documentos personales.

Tras el asalto, la Policía investiga el hecho para identificar a los responsables. Lo preocupante es que en dos semanas se registtraron al menos 3 asaltos con el robo de miles de soles.