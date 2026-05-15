Una proveedora de servicios de la Red de Salud de Dos de Mayo denunció haber sido víctima de presuntos actos de corrupción y acoso sexual por parte de Miguel Pacheco Bellido, administrador de dicha institución.

Según la denuncia, la víctima acudió a consultar sobre el estado del trámite de pago de un servicio valorizado en S/ 37,000. En ese momento, el funcionario habría llamado por altavoz al tesorero de la Red de Salud de Dos de Mayo, quien confirmó que el trámite ya se encontraba avanzado y que únicamente faltaba la firma digital del administrador para hacer efectivo el pago.

15% DE COIMA

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, posteriormente el administrador le pidió conversar en un lugar privado, argumentando que se trataba de un tema delicado. Una vez en el pasadizo, presuntamente le indicó que el desembolso del pago “dependía de ella” y le habría solicitado el 15 % del monto como coima.

La proveedora rechazó el pedido, señalando que no contaba con dicho dinero y que no tenía por qué entregar suma alguna, debido a que el servicio ya había sido ejecutado. Sin embargo, el funcionario habría insistido reiteradamente.

ACOSO Y TOCAMIENTOS

La denunciante también afirmó que, en ese momento, el administrador intentó propasarse físicamente, tocándole en varias ocasiones las nalgas, pese a que ella tenía en brazos a su menor hija de tres años. Tras ello, el sujeto se retiró del lugar, mientras que la víctima, en estado de shock, se comunicó con un familiar y posteriormente con el director de la Red de Salud para informar lo sucedido.

Horas más tarde, la agraviada acudió a la DIVINCRI para presentar la denuncia correspondiente. No obstante, según indicó, hasta la fecha no se habrían realizado diligencias preliminares, ni se le habría citado para ampliar su declaración. Asimismo, cuestionó que el denunciado aún no haya sido intervenido pese a estar plenamente identificado, ni se haya programado la evaluación en cámara Gesell u otras acciones de investigación.

PRESIÓN CON JUSTICIA

Ante esta situación, la agraviada solicita públicamente a la DIVINCRI de la Policía agilizar las investigaciones y al Ministerio Público adoptar las medidas correspondientes. Del mismo modo, se exhorta a la Dirección Regional de Salud y al Gobierno Regional de Huánuco a emitir un pronunciamiento y tomar acciones inmediatas frente a este caso.

Finalmente, trascendió que este hecho no sería aislado, pues existirían otras presuntas víctimas dentro de la Red de Salud de Dos de Mayo que no habrían denunciado anteriormente por temor a represalias o escándalos públicos.

Asimismo, señaló que el denunciado pertenecería al entorno cercano de figuras políticas regionales como Sully Godoy y Antonio Pulgar Lucas.