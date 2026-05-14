El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco condenó a Kivin Calixto a 30 años, 6 meses y 20 días de pena privativa de la libertad efectiva como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio, en agravio de Dina Rosmery Vigilio Silva.

La sentencia fue lograda por la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo de la fiscal provincial Carolina Fabiola Mejía Torres.

De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima mantuvo una relación sentimental con el ahora sentenciado, con quien tuvo un hijo. Durante la convivencia, desarrollada en el distrito de Amarilis, la agraviada habría sido víctima constante de actos de control y celos. Tras finalizar la relación, el condenado insistía en retomar el vínculo e incluso acudía al lugar donde ella trabajaba.

AÑO 2024

Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2024, cuando la joven salió de su vivienda ubicada en el sector La Chancadora, en Huánuco, y no regresó. Según las diligencias fiscales y policiales, Kivin Calixto la trasladó hasta una chacra ubicada en la localidad de San Pedro de Cani-Huancapallac, distrito de Quisqui, provincia y región Huánuco, donde la asesinó utilizando un arma punzocortante.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue hallado el 29 de julio de 2024 en las riberas del río Higueras, cerca del puente Puyaj, con evidentes signos de violencia y quemaduras. Las pericias médico-legales determinaron que la causa de muerte fue un choque hipovolémico provocado por una herida punzocortante en la región cervical anterior.

PRUEBAS IRREFUTABLES

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó diversos medios probatorios y elementos de convicción, entre ellos pericias forenses, testimonios y actos de investigación realizados en coordinación con personal especializado de la DEPINCRI Huánuco, lo que permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Asimismo, el Poder Judicial dispuso el pago de S/ 120 000 por concepto de reparación civil a favor de los familiares de la víctima.

La sentencia fue obtenida gracias al trabajo articulado entre la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, la DEPINCRI Huánuco y el fiscal adjunto provincial de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, Henrry Modesto Dávila, quien participó en el inicio de las investigaciones.