JEE de Huánuco prevé culminar en tres días resolución de actas observadas

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de comerciantes y ciudadanos, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Antonio Jara, sostuvo una reunión con los dirigentes del Mercado Central, en la que se alcanzaron importantes acuerdos para la refacción del techo de este emblemático centro de abastos.

Durante la reunión, la autoridad edil confirmó que este lunes 18 de mayo se iniciarán las labores de intervención debido a la condición de riesgo en la que actualmente se encuentra la infraestructura. Asimismo, informó que entre el 1 y el 5 de junio se realizará una inspección para verificar el avance de los trabajos ejecutados.

En el marco de los compromisos asumidos, se estableció un plazo de 60 días para la elaboración del perfil técnico y 30 días adicionales para el expediente técnico correspondiente. La gestión municipal se comprometió a culminar ambos procesos en un periodo total de 90 días.

FIRMA DE CONTRATO

De igual manera, se acordó que el 26 de junio se efectuará la firma del contrato para la elaboración del perfil y expediente técnico, mientras que la entrega de la documentación correspondiente se realizará el 27 de junio.

Además, tiene previsto para el lunes 3 de agosto sea presentado los entregables al sector Cultura, los cuales serán remitidos de manera periódica cada 15 días.

Tras la reunión, el alcalde provincial se trasladó hasta las instalaciones del Mercado Central para realizar una inspección ocular junto a dirigentes y comerciantes, reafirmando su compromiso de trabajar de manera articulada y responsable para concretar esta importante intervención en beneficio de la población huanuqueña.