El Ejecutivo, mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, firmaron una novena adenda del contrato de concesión.

El titular del MTC, Aldo Prieto, precisó que uno de los cuatro puntos que contiene la adenda dispone la eliminación del TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) para los pasajeros que hacen conexión en rutas de vuelos nacionales.

Al respecto, el viceministro de Transportes, Juan Haro Muñoz, precisó que la TUA que dejará de cobrar LAP se compensará con parte del 46.5% de las regalías que paga al Estado, es decir, que el subsidio no demandará un presupuesto adicional.

Crítica

Sin embargo, Carlos Gutiérrez, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), cuestionó el acuerdo entre el MTC y LAP porque considera que será difícil controlar el número de pasajeros que hace conexión desde Lima a otro punto del país.

Así, en entrevista con RPP, pidió una nueva adenda para que se incluya la TUA para conexiones internacionales.

En el caso del Jorge Chávez se recibe mayormente pasajeros de Chile y Argentina, según la titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC, Paola Marín.

LAP paga regalías al Estado por el usufructo del aeropuerto, que implica el 46.5% del total de sus ingresos brutos (sin descuento).

Marín informó también que hoy inicia sus vuelos la aerolínea Level, desde Barcelona. “Traerá 350 pasajeros por vuelo a Lima, estamos trabajando con el sector privado para traer nuevas aerolíneas para cubrir rutas hacia Milán, Dubái y Londres”, precisó.

Dijo que también se busca cerrar acuerdos de cielos abiertos para dinamizar el mercado.