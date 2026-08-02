El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, llegó este sábado a Nasca tras el accidente de la avioneta que realizaba un sobrevuelo por las líneas de Nasca y que dejó 13 personas fallecidas. Desde la zona del siniestro informó que el Gobierno inició las coordinaciones con los familiares de las víctimas y confirmó que las investigaciones ya están en marcha para determinar las causas de lo ocurrido.

Como parte de las acciones posteriores al accidente, Valencia informó que sostuvo reuniones con representantes diplomáticos de los países de origen de algunas de las víctimas extranjeras. En esa línea, explicó que los cónsules viajarán a la región Ica para realizar los trámites correspondientes al fallecimiento de sus ciudadanos.

“Hemos estado con el cónsul de Italia y Alemania que se encuentran en Nazca. Hemos expresado nuestras condolencias a las familias, a los de nuestros compatriotas, piloto y copiloto”, afirmó.

Investigación en curso

El ministro señaló que las primeras diligencias permitirán obtener información sobre el estado en que quedaron los restos de la aeronave. Asimismo, indicó que estos resultados serán clave para establecer qué originó el accidente.

También precisó que el fabricante del avión participará en la evaluación técnica de la aeronave, mientras que las autoridades peruanas concentrarán sus investigaciones en la empresa que operaba el servicio turístico.

“Habrán resultados inmediatos, como también los habrá del proceso mismo de como han quedado los restos. Para conocer a profundidad el motivo. Al fabricante le interesa los aviones y a nosotros, la operadora aérea”, señaló.





Operadora seguirá bajo evaluación

Durante su visita a la zona del accidente, Valencia confirmó que no hubo sobrevivientes debido a la magnitud del impacto registrado por la aeronave. Además, indicó que la empresa operadora cuenta con autorización para brindar el servicio, aunque continuará siendo evaluada dentro de la investigación.

El ministro explicó que su despacho no puede ordenar la suspensión de las operaciones de la compañía mientras no exista un informe técnico de la autoridad aeronáutica.

“Es una empresa legal, y mientras no haya un informe de la dirección de aeronáutica no puedo decir que siga operando. Es difícil precisar una fecha de los resultados. Está en investigación, y acabamos de conversar con el encargado que nos ha indicado que se harán todos los esfuerzos”, sostuvo.