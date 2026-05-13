El segundo miembro del Jurado Electoral Especial de Huánuco, Manuel Cornejo Falcón, informó que aún permanecen pendientes de resolución varias actas observadas correspondientes a las elecciones de senadores y diputados; sin embargo, estimó que el proceso concluirá en un plazo máximo de dos o tres días.

El magistrado explicó que durante el proceso electoral se registraron aproximadamente 1800 actas observadas, las cuales vienen siendo atendidas conforme a los procedimientos establecidos por la normativa electoral.

“Se ha trabajado de forma ardua, incluso durante los días feriados y domingos. También se contrató personal adicional para elaborar las resoluciones de manera oportuna”, señaló.

LA PRESIDENCIAL RESUELTA

Cornejo Falcón precisó que las actas relacionadas con la elección presidencial ya fueron resueltas en su totalidad, por lo que actualmente el trabajo del JEE se concentra únicamente en los procesos de elección de senadores y diputados.

Respecto al avance de las labores, detalló que en la provincia de Yarowilca aún faltan devolver 100 actas a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), mientras que en Huánuco permanecen pendientes 531 actas.

RESUELVEN OBSERVACIONES

“El trabajo del JEE consiste en resolver las observaciones remitidas por la ODPE, donde se señalan errores encontrados en las actas, como falta de firmas, ausencia de datos o inconsistencias entre el número de votantes y los resultados consignados”, explicó.

Añadió que el primer paso es realizar el cotejo con las copias de actas que posee el JEE. Si la observación puede ser subsanada mediante esa verificación, se emite la resolución correspondiente y el documento es devuelto a la ODPE.

Sin embargo, cuando no es posible corregir el error mediante cotejo, se procede al reconteo de votos. Sobre ello, recordó que este procedimiento solo estuvo permitido hasta el pasado 7 de junio.

“El reconteo se realizó de manera pública y transparente, pero el plazo ya venció el día 7. Posteriormente ya no es posible efectuarlo”, manifestó.

El integrante del JEE sostuvo que, de mantenerse el ritmo actual de trabajo, la resolución de las actas pendientes concluirá en breve.

“Con las actas restantes de Yarowilca y Huánuco estaríamos culminando todo el trabajo correspondiente a la primera vuelta”, afirmó.

Finalmente, respecto a los pedidos de nulidad electoral presentados en otras regiones del país, aclaró que en Huánuco no se ha registrado ninguna solicitud de este tipo.

“No ha habido ninguna petición de nulidad en Huánuco. Los casos remitidos desde Lima fueron devueltos porque no tenemos competencia para pronunciarnos sobre ese tipo de solicitudes”, puntualizó.