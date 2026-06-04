El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, informó que todas las empresas de transporte público formal que operan en la capital podrán acceder, sin restricciones, al subsidio temporal de combustible aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto del alza del precio de los combustibles y garantizar la continuidad del servicio.

En declaraciones a la agencia de noticias Andina, el funcionario precisó que el acceso a esta compensación económica no estará condicionado a la existencia de papeletas o infracciones administrativas, debido a que se trata de una medida de emergencia destinada a sostener la operación del transporte público.

“Las 349 empresas de transporte público que cuentan con su tarjeta de circulación pueden acceder al subsidio. No está condicionado por papeletas o infracciones. No es momento de supeditar a nuestros operadores porque esta compensación es una medida de emergencia”, afirmó.

Requisitos

Hernández explicó que el subsidio no constituye una transferencia directa a las empresas, sino un mecanismo orientado a respaldar la prestación del servicio. Para ello, el apoyo económico se calculará en función de los kilómetros efectivamente recorridos por las unidades.

“Este subsidio va a respaldar el servicio. Por lo tanto, se cubre por kilómetro recorrido y, para poder acreditar ese recorrido, los operadores tienen que transmitir la señal GPS establecida en el reglamento de transporte”, señaló.

Añadió que este requisito contribuirá a fortalecer la formalización del sector y permitirá una mejor supervisión de las rutas y frecuencias. “Nuestros operadores también están dando un paso hacia la formalidad y un trabajo ordenado. Eso permite que el ciudadano pueda estar atendido adecuadamente y que exista una cobertura adecuada dentro de la ciudad”.