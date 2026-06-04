Un incendio de gran magnitud se registra este jueves en una fábrica de insumos químicos ubicada en el distrito de Lurín, al sur de Lima, generando alarma entre vecinos y trabajadores de empresas aledañas.

Según la información de la página de emergencias de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 15 unidades fueron desplegadas hasta el lugar para atender el siniestro y evitar que las llamas se propaguen hacia otros establecimientos industriales cercanos.

Bomberos trabajan para controlar el fuego

Las unidades de emergencia continúan realizando intensas labores de control y extinción del incendio, cuya magnitud obligó a movilizar una importante cantidad de recursos operativos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas o afectadas a consecuencia del siniestro.

Asimismo, se desconoce el origen del fuego, por lo que las investigaciones se realizarán una vez que la emergencia sea controlada.

Preocupación por posible propagación

La emergencia ha generado preocupación entre los residentes y trabajadores de negocios ubicados en los alrededores debido al riesgo de que las llamas alcancen otras instalaciones.

Imágenes difundidas desde la zona muestran una densa columna de humo visible desde varios sectores del distrito.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada del área afectada y permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia.

Lee aquí: Asesinan a balazos a hombre en pleno campeonato de fulbito en Villa El Salvador

Información en desarrollo

Los bomberos continúan trabajando para controlar el incendio y evitar mayores daños materiales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un reporte oficial sobre las causas del siniestro, posibles afectaciones y el balance de la emergencia.