La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor en la provincia de Camaná realiza jornadas de limpieza y control sanitario en el balneario La Punta, con el retiro y entierro sanitario de aves y lobos marinos hallados muertos, a consecuencia de El Niño Costero.

El retiro de cadáveres se realiza desde las primeras horas del día a cargo del personal de la Subgerencia de Gestión Ambiental, que utiliza equipos de protección personal y maquinaria pesada, como un cargador frontal, para cumplir con los protocolos establecidos para la disposición de los animales muertos.

La comuna informó que estas acciones forman parte de las medidas preventivas que se ejecutan de manera permanente para mantener las condiciones sanitarias de la playa y reducir el riesgo de contaminación en la zona costera.

Retiran aves y lobos marinos muertos de la playa La Punta en Camaná (Municipalidad Samuel Pastor)

Asimismo, exhortaron a los vecinos, pescadores y turistas a no manipular aves, lobos marinos u otros animales que encuentren varados o muertos en la playa, ya que podrían representar un riesgo para la salud.

En caso de detectar este tipo de situaciones, recomendaron comunicar el hallazgo a la municipalidad para que el personal especializado realice el retiro y disposición adecuada de los ejemplares.

Con estas intervenciones, se busca preservar las condiciones ambientales del balneario y garantizar que las playas permanezcan seguras para la población.