Luis Israel Rubio Idrogo presentó este 4 de agosto su renuncia irrevocable a la candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima por Renovación Popular, según un escrito ingresado a la mesa de partes del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro.

El documento fue presentado un día antes del vencimiento del plazo establecido en el cronograma electoral para la publicación de las listas admitidas y la presentación de renuncias o retiro de candidaturas, según reveló El Comercio.

En el escrito, Rubio señala que su decisión responde a motivos personales.

“Por razones estrictamente personales, a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura”, indica el oficio dirigido al presidente del JEE Lima Centro.

Renovación Popular mantiene vigente su lista

Pese a la renuncia del candidato a la alcaldía, la lista presentada por Renovación Popular continúa en el proceso electoral.

La fórmula incluye a Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

El escrito de renuncia fue ingresado oficialmente este martes 4 de agosto, conforme al sello de recepción del Jurado Electoral Especial Lima Centro.

Renuncia se presenta antes del cierre del plazo electoral

De acuerdo con el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el 5 de agosto constituye la fecha límite para la publicación de las listas de candidatos admitidos, así como para la presentación de renuncias y el retiro de listas.

En su solicitud, Rubio también pide que el secretario general del Jurado Electoral Especial certifique su firma, conforme a los procedimientos previstos en la normativa electoral.