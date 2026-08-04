La región Arequipa afrontará condiciones extremas del clima durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que entre el martes 4 y el jueves 6 de agosto se registrará un descenso de la temperatura nocturna en la y entre el 5 y el 7 de agosto la temperatura diurna aumentará.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), las bajas temperaturas serán de moderada a fuerte intensidad y estarán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, escasa nubosidad e incremento de la temperatura durante el día.

Para este martes 4 de agosto se prevén temperaturas mínimas entre 0 °C y -7 °C en localidades ubicadas por encima de los 3,200 metros sobre el nivel del mar. En tanto, en las zonas que superan los 4,000 metros de altitud, los termómetros podrían descender hasta los -17 °C.

El Senamhi emitió una alerta de nivel amarillo para varios distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Condesuyos, Caylloma y La Unión, debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Ante este escenario, la entidad recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima, evitar la exposición prolongada al frío y tomar las precauciones necesarias, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

En contraste, entre el miércoles 5 y el viernes 7 de agosto se espera un incremento de la temperatura máxima en la costa y la sierra de Arequipa. El aumento del calor se presentará en las provincias de Caravelí, La Unión, Camaná, Condesuyos, Castilla, Caylloma, Arequipa e Islay.

Durante este periodo, las temperaturas máximas llegarán hasta los 34 °C en la costa, mientras que en la sierra alcanzarán los 27 °C, favorecidas por la escasa cobertura nubosa y la mayor incidencia de radiación solar.