La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró improcedente la solicitud presentada por Juntos por el Perú para realizar el mitin de cierre de campaña anunciada para este jueves 4 de junio en el Paseo de los Héroes Navales, en el marco de la campaña por la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el documento difundido este martes, la comuna respondió al pedido señalando que el espacio solicitado se encuentra dentro del Centro Histórico de Lima, área que cuenta con restricciones especiales para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas.

Municipio invoca acuerdo que declara intangible al Centro Histórico

La Municipalidad de Lima sustenta su decisión en el Acuerdo de Concejo N.° 022-2022, mediante el cual el Concejo Metropolitano declaró al Centro Histórico de Lima como zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas que puedan afectar la seguridad, la salud pública o el patrimonio cultural.

Según el oficio, la medida responde a la condición del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

Estado de emergencia también fue considerado

El documento también hace referencia al Decreto Supremo N.° 062-2026-PCM, que prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo adicional de 60 días.

Asimismo, cita el Decreto Supremo N.° 003-2021-IN, que regula el otorgamiento de garantías inherentes al orden público para la realización de concentraciones públicas, estableciendo obligaciones para las organizaciones convocantes respecto al mantenimiento de la seguridad y el libre tránsito.

Mitin requería estructuras y equipos incompatibles con la zona

La comuna señala que el Paseo de los Héroes Navales se encuentra dentro del ámbito de aplicación de las restricciones vigentes para el Centro Histórico.

En ese sentido, precisa que actividades propias de un mitin político, como la utilización de equipos de amplificación, parlantes, megáfonos o sistemas de sonido que excedan los límites permitidos, no son compatibles con las condiciones establecidas para dicho espacio.

Además, advierte que este tipo de eventos implica la instalación de escenarios, equipos de sonido, estructuras, toldos y mobiliario, elementos cuya implementación también se encuentra restringida en la zona solicitada.

Solicitud fue declarada improcedente

Tras evaluar los argumentos expuestos, la Municipalidad concluye que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente.

“Por las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente, se concluye que la solicitud no resulta procedente”, señala el documento.

La respuesta municipal se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 7 de junio, en la que los ciudadanos elegirán entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.