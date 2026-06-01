La participación del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, generó atención durante el debate presidencial de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El diplomático acudió junto a su esposa al Centro de Convenciones de Lima en San Borja y siguió de cerca el desarrollo del evento desde primera fila.

Su asistencia se dio en un contexto de expectativa política previo a la jornada electoral del 7 de junio. El evento reunió a ambos candidatos en su último intercambio público de propuestas.

¿Qué rol tiene Bernie Navarro en la segunda vuelta?

La presencia de Navarro en el debate estuvo vinculada a las acciones de seguimiento al proceso electoral que desarrollará la Embajada de Estados Unidos. El diplomático tiene previsto liderar la misión de observación durante la segunda vuelta en Perú.

Tras el mensaje sobre Cuba de @SecRubio, este video no ha salido de mi mente. Qué privilegio tener voz y voto en decidir quién gobierna y moldea el futuro de tu país. Es un honor liderar a los observadores de @USEMBASSYPERU para las elecciones peruanas. Juntos en democracia 🇺🇸🇵🇪 https://t.co/HpQcpwS9Yl — Embajador Navarro (@USAmbPeru) May 21, 2026

Esta delegación acompañará el desarrollo de la jornada electoral en distintos puntos del país. Su labor se enfocará en el monitoreo del proceso dentro del marco de la cooperación internacional.

Su presencia también se relaciona con el interés de la representación diplomática en el desarrollo del proceso democrático. La visita se enmarca dentro de las actividades previas a la observación electoral.

La Embajada de Estados Unidos ha informado que realizará labores de seguimiento durante la jornada electoral. Estas acciones incluyen la participación de equipos encargados de observar el desarrollo del proceso.

El objetivo de esta misión es acompañar las distintas etapas de la elección presidencial. La segunda vuelta definirá al próximo jefe de Estado en Perú.