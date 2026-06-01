La cocina italiana suma una nueva apuesta en Lima. La tradicional Trattoria Don Vito presentó una renovación de su carta con nuevas preparaciones que buscan ampliar su propuesta gastronómica sin perder la esencia artesanal que ha caracterizado al restaurante durante más de cuatro décadas.

Ubicado en el distrito de Miraflores, el establecimiento mantiene su enfoque en la elaboración de pastas frescas y recetas inspiradas en la tradición italiana, incorporando ahora nuevos platos que combinan ingredientes clásicos con presentaciones contemporáneas.

Nuevos platos en la propuesta gastronómica

Entre las novedades destacan los Arancini al Tartufo, una preparación elaborada con croquetas de risotto acompañadas de crema de parmesano y trufa negra.

La nueva carta también incluye el Fettuccini al Scoglio, un plato preparado con vongole fresco, conchas de abanico y salsa de bisque al vino blanco.

Otra de las incorporaciones es el Tortelloni alla Genovese, relleno de ossobuco y servido con crema de parmesano y cebollas caramelizadas.

Una combinación entre mar y tierra

Dentro de las nuevas opciones figura además el Surf & Turf, una propuesta que combina lomo fino y langostinos XL acompañados por salsa americana y pastel de papa.

Con estas incorporaciones, el restaurante busca ampliar las alternativas para sus comensales manteniendo el estilo de cocina que lo ha posicionado entre las referencias de gastronomía italiana en Lima.

Más de cuatro décadas de tradición italiana

Fundado en 1981, Don Vito ha desarrollado una identidad basada en recetas familiares y en la producción artesanal de sus pastas.

Parte de esta tradición se conserva en su taller interno, donde diariamente se elaboran pastas frescas utilizando harina especial y huevos frescos, una práctica que continúa vigente desde sus primeros años de operación.

Una experiencia inspirada en las trattorias clásicas

Además de la propuesta culinaria, el restaurante conserva elementos decorativos que forman parte de su identidad.

Instrumentos musicales, obras de arte y mobiliario de época integran una ambientación diseñada para recrear el estilo de las tradicionales trattorias italianas.

El establecimiento se encuentra ubicado en la calle Martín Dulanto 111, en Miraflores, y continúa apostando por una experiencia que combina gastronomía, tradición y hospitalidad.