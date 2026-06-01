Familiares de Jhordan Mijael Ortiz Astete (18), joven desaparecido desde el pasado 11 de abril, retuvieron a dos varones en el distrito de Acobamba, provincia de Tarma, luego de que uno de ellos presuntamente realizara comentarios relacionados con el caso durante una reunión social en el sector de Huaracayo.

Según versiones recogidas en la zona, uno de los intervenidos habría mencionado el nombre del joven desaparecido mientras se encontraba en estado de ebriedad, situación que despertó las sospechas de los familiares. Tras ello, ambos fueron retenidos por los allegados de Mijael y posteriormente puestos a disposición de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

La situación generó una fuerte movilización de familiares y pobladores, quienes acudieron a la Comisaría de Acobamba para exigir avances en las investigaciones. Los manifestantes demandaron que se profundicen las indagaciones y se esclarezca el paradero del joven, de quien no se tienen noticias desde hace casi dos meses.

Durante la protesta se registraron momentos de tensión en los exteriores de la dependencia policial. De acuerdo con reportes locales, algunos manifestantes ocasionaron daños materiales en la comisaría, mientras que efectivos policiales utilizaron agentes lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Mijael Ortiz Astete desapareció el 11 de abril luego de participar en actividades agrícolas y asistir posteriormente a una reunión social en el sector de Bellavista, Huaracayo. Desde entonces, familiares y autoridades continúan con su búsqueda, mientras el Ministerio Público y la Policía mantienen abiertas las investigaciones para determinar lo ocurrido.