Una menor de 14 años que había sido reportada como desaparecida en Lima fue ubicada por la Policía Nacional en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja. La intervención se realizó tras la denuncia presentada por su padre en Santa Anita y gracias a la geolocalización del teléfono celular de la adolescente.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Comisaría de Apata con apoyo del Serenazgo de San Lorenzo. Las autoridades llegaron hasta una vivienda cercana a la plaza principal del distrito, donde encontraron a la menor acompañada de un joven identificado como Lee Jeferzon Vásquez Lunazco (20).

Según la información policial, el intervenido sería investigado por la presunta comisión del delito de atentado contra la patria potestad, en la modalidad de inducción a la fuga de menor. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jauja, que continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el traslado de la adolescente desde Lima hasta Jauja.