La Contraloría General de la República alertó a la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, en la provincia de Islay, sobre una serie de deficiencias en la administración de los fondos de caja chica, así como presunto uso inadecuado de recursos y falta de transparencia en su manejo. Según el organismo de control, estas situaciones podrían afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la correcta gestión de los recursos públicos.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 010-2026-OCI/0359-SVC, que evaluó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de mayo de 2026, durante un arqueo de caja chica se detectó un faltante de S/ 3299. La Contraloría señaló que esta situación genera riesgos relacionados con el uso inadecuado de los fondos asignados y la falta de transparencia en su administración.

El documento también advierte que se realizaron gastos por consumo de alimentos por un monto de S/ 12 480 durante los años 2025 y 2026 con cargo al fondo fijo de caja chica. Sin embargo, los comprobantes de pago no consignan información sobre los beneficiarios, además de registrarse incumplimientos de los requisitos y condiciones establecidos en la normativa para acceder a dichos recursos, vulnerando los principios de transparencia, eficiencia y economía en el uso de fondos públicos.

Asimismo, el informe revela que la oficina asignada a la responsable de la administración de la caja chica no cuenta con las condiciones adecuadas de seguridad para el resguardo y custodia del dinero. También se observó que no se presentan oportunamente las rendiciones para la reposición de fondos y que la Subgerencia de Contabilidad incumple la realización de arqueos sorpresivos y periódicos, mecanismos fundamentales para el control interno.

La Contraloría también advirtió que autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia no vienen entregando oportunamente las notas de pago requeridas por la comisión de control, situación que limita las acciones de fiscalización y afecta la transparencia de la gestión pública.

El informe elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Islay fue notificado al alcalde distrital para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes.