El segundo tramo de la avenida Independencia, en el Cercado de Arequipa, fue cerrado al tránsito vehicular desde hoy para continuar con los trabajos de mejoramiento de la vía. La restricción comprende el sector entre la calle 2 de Mayo y la calle Paucarpata, donde se realizarán labores de rehabilitación durante un periodo estimado de dos semanas y media.

El residente de obra, Diego Yanqui, informó que las labores consistirán en el retiro de los parches existentes y la aplicación del mismo tratamiento ejecutado en el primer tramo de la avenida. Precisó que esta sección presenta una mayor cantidad de áreas deterioradas, por lo que demandará más tiempo de intervención.

Mientras tanto, el primer tramo de la obra, que se extiende desde la calle Paucarpata hasta la calle Fernández Dávila, fue reabierto hoy al tránsito vehicular. La medida busca aliviar la congestión que diariamente se registra en esta importante arteria de la ciudad, considerada una de las vías con mayor circulación de unidades de transporte público y privado.

“Se va a retirar los parches y se realizará el mismo tratamiento. En el segundo tramo hay más parches, hasta dos semanas y media se va a demorar. En la semana final de la ejecución se realizará el pintado de las señales”, señaló Yanqui.

Asimismo, indicó que se viene coordinando la ejecución de trabajos en horario nocturno con el objetivo de acelerar las labores y reducir las molestias para conductores y vecinos de la zona.