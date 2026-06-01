Helder Domínguez juramentó este lunes como nuevo presidente del Tribunal Constitucional en una ceremonia oficial realizada tras la renuncia de Luz Pacheco a la conducción del organismo. Con este acto, asumió formalmente el liderazgo de una de las principales instituciones del sistema de justicia constitucional del país.

Durante la ceremonia, Domínguez inició su intervención con un saludo a las autoridades del Tribunal Constitucional, magistrados, funcionarios y trabajadores presentes. En ese contexto, destacó la importancia del trabajo conjunto dentro de la institución para garantizar su continuidad.

El nuevo presidente del TC señaló que la labor del organismo debe mantenerse orientada al fortalecimiento institucional y a la mejora de los servicios públicos. Asimismo, remarcó la necesidad de enfrentar los desafíos actuales sin retroceder en los avances alcanzados.

“El desarrollo de la civilización no es lineal, es espiral o con rupturas, crisis, conflictos, incertidumbres, revoluciones de todo tipo”, expresó.

Domínguez también se refirió a la sucesión en la conducción del Tribunal Constitucional como parte de su dinámica institucional. Indicó que estos cambios no son ajenos a la naturaleza del sistema democrático y constitucional.

“Hoy la sucesión constitucional forma parte de ese marco existencial”,indicó.

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Hélder Domínguez asume la presidencia del Tribunal Constitucional



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¿Quién es Helder Domínguez?

El funcionario cuenta con formación en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha desarrollado estudios especializados en derecho constitucional y jurisdicción constitucional en instituciones académicas de Europa y Estados Unidos.

Posee una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Contencioso Administrativo por la Universidad de Jaén. Además, ha realizado estudios complementarios en universidades como Bolonia, Pisa y Castilla-La Mancha.

Su trayectoria incluye especializaciones en arbitraje internacional, derechos humanos, gobernabilidad y gestión judicial. También ha participado en proyectos vinculados a la modernización del sistema de justicia con apoyo de organismos internacionales.

En el ámbito académico, ha ejercido la docencia por más de dos décadas en cursos de derecho constitucional y teoría del Estado. Ha sido profesor en universidades como San Marcos, la Universidad de Lima y la Universidad Nacional de Trujillo.

¿Por qué renunció Luz Pacheco?

La llegada de Helder Domínguez a la presidencia del Tribunal Constitucional se produce tras la renuncia de Luz Pacheco al cargo. La magistrada explicó que su decisión estuvo motivada por la pérdida de confianza en uno de los funcionarios de alta dirección encargado de la gestión administrativa de la institución.

“Desde el año pasado expresé mi pérdida de confianza en dicho funcionario y planteé la necesidad de su relevo”, indicó.

La magistrada también precisó que su decisión se mantuvo firme tras no prosperar su solicitud dentro del pleno del Tribunal Constitucional. En ese contexto, indicó que optó por dejar la presidencia al no concretarse el cambio solicitado.

“Sin embargo, al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes”, sostuvo

Pacheco también aclaró que su renuncia no está vinculada a motivos personales ni implica su salida del Tribunal Constitucional.

“Considero necesario precisar que mi decisión no obedece a motivos de salud, ni de otra índole, y tampoco implica un alejamiento del Tribunal Constitucional”, precisó.