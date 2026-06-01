Los avances de la inteligencia artificial han permitido la creación de contenidos digitales cada vez más sofisticados. Entre ellos destacan los denominados “deepfakes”, materiales manipulados mediante IA capaces de replicar voces, rostros y situaciones con un alto grado de realismo.

Aunque en algunos casos estas herramientas son utilizadas con fines recreativos o creativos, especialistas advierten que también pueden convertirse en instrumentos para fraudes, campañas de desinformación, robo de identidad y otras modalidades de ciberdelincuencia.

Un video de una celebridad promocionando una supuesta inversión millonaria, un audio que imita la voz de un familiar solicitando dinero o una imagen alterada que se viraliza en redes sociales son algunos de los ejemplos más comunes de este fenómeno.

¿Por qué los deepfakes representan un riesgo?

Según explicó Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp y country partner de Bitdefender, el principal problema es que estos contenidos pueden debilitar la capacidad de las personas para distinguir entre lo real y lo falso.

“Aunque muchos de estos contenidos pueden parecer entretenimiento o simples experimentos tecnológicos, existe un problema mayor: la normalización de este tipo de material podría hacer que niños, adolescentes e incluso adultos pierdan la capacidad de cuestionar aquello que ven o escuchan en internet”, señaló.

Los expertos advierten que los deepfakes son utilizados cada vez más en esquemas de fraude financiero, sextorsión, noticias falsas, manipulación política y suplantación de identidad.

Cómo identificar un posible deepfake

Aunque las herramientas de IA son cada vez más avanzadas, todavía existen señales que pueden ayudar a detectar contenido manipulado.

Movimientos faciales poco naturales

Expresiones rígidas, parpadeos extraños o una sincronización deficiente entre los movimientos de la boca y el audio pueden ser indicios de alteración.

Audio artificial o inconsistente

Cambios extraños en la pronunciación, pausas poco naturales o un tono excesivamente robótico pueden revelar que una voz fue generada o modificada digitalmente.

Mensajes sospechosos o urgentes

Solicitudes inmediatas de dinero, mensajes alarmistas o promociones que prometen ganancias extraordinarias deben analizarse con especial cautela.

Errores visuales

Sombras inconsistentes, manos deformadas, rostros borrosos o fondos extraños son detalles que suelen aparecer en algunos deepfakes.

Cinco recomendaciones para proteger a la familia

1. Hablar sobre los deepfakes

Especialistas recomiendan explicar a niños y adolescentes que no todo lo que aparece en internet es necesariamente verdadero.

Conversar sobre casos reales ayuda a desarrollar habilidades de análisis y pensamiento crítico.

2. Verificar antes de actuar

Si se recibe un audio o video donde un familiar solicita ayuda económica o comunica una emergencia, es recomendable confirmar la información mediante una llamada telefónica o un canal alternativo.

3. Desconfiar de la urgencia

Muchos fraudes utilizan presión emocional para impedir que las víctimas verifiquen la información.

Frases como “envía dinero ahora”, “no le cuentes a nadie” o “es una emergencia” son señales de alerta.

4. Cuidar la privacidad digital

Limitar la exposición pública de fotografías, videos y grabaciones de voz reduce la cantidad de material disponible para crear imitaciones mediante inteligencia artificial.

5. Verificar antes de compartir

Antes de reenviar una noticia, imagen o video viral, conviene revisar la fuente original y contrastar la información con medios confiables.

El criterio digital, la mejor defensa

Los especialistas coinciden en que la principal herramienta de protección sigue siendo la prevención y la educación digital.

En un entorno donde la inteligencia artificial puede replicar voces, rostros y situaciones con gran precisión, fomentar hábitos de verificación y análisis crítico resulta fundamental para reducir riesgos.

“Hoy el desafío no es solo proteger dispositivos, sino desarrollar criterio digital. En un entorno donde la inteligencia artificial puede replicar voces, rostros y situaciones con gran precisión, enseñar a cuestionar lo que vemos y escuchamos se vuelve esencial para la seguridad de las familias”, concluyó el especialista.