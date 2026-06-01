Los tumores cerebrales infantiles agresivos continúan representando uno de los mayores desafíos de la oncología pediátrica debido a su baja tasa de supervivencia y a las limitadas alternativas de tratamiento disponibles.

En este contexto, especialistas del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) lideran un ensayo clínico internacional que busca determinar si la administración de un virus oncolítico directamente dentro del tumor puede generar una respuesta terapéutica efectiva en niños y adultos jóvenes.

La investigación se centra en pacientes diagnosticados con tumores cerebrales de muy mal pronóstico, enfermedades que pueden provocar síntomas severos como dolor de cabeza persistente, visión doble, problemas para deglutir, pérdida de equilibrio, alteraciones sensoriales y parálisis.

¿Qué son los virus oncolíticos?

Los denominados oncovirus o virus oncolíticos son microorganismos modificados en laboratorio para que puedan reproducirse selectivamente dentro de las células tumorales y destruirlas sin afectar de manera significativa a los tejidos sanos.

Además de su capacidad para atacar directamente al cáncer, estos virus pueden estimular la respuesta del sistema inmunológico contra las células malignas, una característica que ha despertado gran interés en la comunidad científica durante los últimos años.

Resultados alentadores en fases iniciales

Uno de los avances más relevantes de esta línea de investigación se produjo en 2022, cuando la revista científica The New England Journal of Medicine publicó los resultados de la fase 1 del ensayo clínico.

Según los investigadores, el estudio confirmó que el tratamiento basado en virus oncolíticos presentaba un perfil de seguridad favorable y ofrecía señales prometedoras de actividad terapéutica en pacientes con este tipo de tumores.

Estos hallazgos permitieron avanzar hacia una nueva etapa de investigación enfocada en evaluar la eficacia del tratamiento en un grupo más amplio de pacientes.

Más de 15 años de investigación

El origen del proyecto se remonta a 2010, cuando el Grupo de Terapias Avanzadas para Tumores Sólidos Pediátricos del Cima Universidad de Navarra inició el desarrollo de terapias virales para cánceres infantiles.

La investigación es liderada por Marta Alonso, quien explicó que la línea de trabajo comenzó durante su etapa postdoctoral en el MD Anderson Cancer Center bajo la dirección de los doctores Juan Fueyo y Candelaria Gómez-Manzano.

Tras regresar a España, el equipo continuó perfeccionando el virus con el objetivo de adaptarlo para su uso en pacientes pediátricos.

La fase 2 busca confirmar eficacia y seguridad

Actualmente, el ensayo académico se encuentra en fase 2 y está dirigido a pacientes de hasta 25 años diagnosticados con:

Gliomas de alto grado.

Tumores embrionarios.

Ependimomas.

Según explicó Jaime Gállego, el objetivo es confirmar la seguridad observada en la fase inicial y evaluar la eficacia del tratamiento en una población más amplia.

El estudio incluirá hasta 13 pacientes por cada uno de los tres tipos de tumores analizados.

Cómo se administra el tratamiento

El procedimiento será realizado por especialistas en neurocirugía mediante navegación estereotáxica, una técnica que permite localizar con precisión áreas específicas dentro del cerebro.

Durante la intervención se realizará una biopsia tumoral y, posteriormente, se administrará el virus oncolítico directamente en el tumor a través de una cánula especializada.

Para avanzar a la segunda etapa del ensayo será necesario observar una respuesta favorable en al menos uno de los cinco primeros pacientes de cada grupo.

Los investigadores consideran respuesta prometedora una reducción del tamaño tumoral o la estabilización de la enfermedad durante un período mínimo de 12 semanas sin efectos adversos graves inesperados.

La importancia de la investigación traslacional

Los especialistas destacan que este tipo de proyectos representan un ejemplo de investigación traslacional, es decir, aquella que permite trasladar los hallazgos obtenidos en el laboratorio hacia aplicaciones concretas en pacientes.

Asimismo, subrayan la relevancia del apoyo de organizaciones y entidades dedicadas a la investigación oncológica para impulsar estudios enfocados en enfermedades poco frecuentes y con escasos recursos destinados a su desarrollo.