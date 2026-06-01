Cuando paseaba por un concurrido centro comercial fue detenido uno de los presuntos integrantes de la banda criminal que roba mototaxis en la provincia de Chincha y extorsiona a los agraviados. Se trata de Jorge Luis Gutiérrez C. (40), quien registra varias denuncias a nivel fiscal, a la que se suma una más tras su detención a cargo del personal policial del Departamento de Unidades de Emergencia – DUE.

Grave delito

El pasado 22 de mayo, en la comisaría del distrito de Alto Larán, un mototaxista presentó denuncia al ser víctima del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado de su vehículo menor. Mientras la unidad era buscada comenzó a recibir mensajes telefónicos, en los que pedían dinero a cambio de devolver el trimoto. La víctima retornó a la delegación policial el 25 de mayo para ampliar la denuncia ahora por extorsión.

Días después, el 27 de mayo, volvió a recibir la comunicación del extorsionador, que seguía solicitando dinero. Este sujeto indicó al agraviado que mediante billetera digital transfiera el monto de 400 soles, proporcionando para ello un número de celular. El denunciante con tal de volver a contar con su herramienta de trabajo accede a efectuar el pago, pero no recibe nada de lo que había prometido el facineroso.

Los efectivos del DUE Chincha, al participar en la investigación, identifican a la persona titular del número receptor del dinero producto del acto extorsivo. Era Luisa del Pilar U. ubicada en su negocio en la provincia de Pisco. Ella, brindó información a la policía y las cámaras de seguridad en donde aparecía un sujeto, que se había acercado a su local para pedirle de favor que reciba la transferencia. La mujer aceptó sin imaginar los problemas que ahora enfrenta.

Las imágenes ayudaron en la investigación, siendo el sospechoso identificado como Jorge Gutiérrez. El personal policial comenzó a seguir su rastro y descubrió que estaba paseando en un mall. El sujeto ya iba de salida, cuando fue atrapado por los agentes del orden. Las diligencias continúan para determinar su presunta participación con la banda que viene cometiendo los robos de mototaxis en la provincia de Chincha.

EL DATO: La policía exhorta la comunidad que no accede a las exigencias de dinero de los extorsionadores. También que eviten brindar su número a desconocidos para recibir transferencias bancarias.

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