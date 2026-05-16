El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal de la Zona Sur de la Corte Superior de Justicia de Ica emitió sentencia en el proceso seguido contra integrantes de una organización criminal vinculada a delitos de extorsión, homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, hechos investigados en el Expediente N.° 4029-2016-15-1401-JR-PE-04.

Delitos criminales

La audiencia de juicio oral se desarrolló el 29 de abril de 2026, bajo la conducción del colegiado integrado por los magistrados Roberto Carlos Estela Vitteri, Jorge Armando Bonifaz Mere y Hermann Felix Paul Yonz Martínez, quienes dieron lectura a la parte resolutiva de la sentencia.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el proceso judicial, los sentenciados integraban la organización criminal denominada “Los Sanguinarios del Sur”, también conocida como “Los Pulpos” o “Los Norteños”, liderada por Jimmy Jeyson Álvarez Orihuela, alias “Jimmy”, “Yiyo” o “Cabezón”. Dicha organización operaba en la región Ica y, según la investigación fiscal, estaba dedicada a la comisión de delitos de extorsión, homicidio, asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.

Asimismo, la organización habría estado conformada por más de veinte personas investigadas, quienes cumplían diversas funciones dentro de la estructura criminal. Conforme a las investigaciones, los imputados realizaban actos de amenaza, intimidación y violencia contra empresarios y ciudadanos mediante mensajes, audios y videos extorsivos, con la finalidad de obtener beneficios económicos ilícitos.

En ese sentido, el órgano jurisdiccional resolvió condenar a Jimmy Jeyson Álvarez Orihuela como autor de los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa y homicidio calificado, imponiéndole 35 años de pena privativa de libertad efectiva, además del pago de reparación civil a favor de los agraviados y de los herederos de la víctima Víctor Alfonso Brian Perales Pariona.

Asimismo, se condenó a Martín Aurelio Calderón Gutiérrez y Henry William Hernández Medrano por el delito de asociación ilícita para delinquir, imponiéndoles 9 años de pena privativa de libertad efectiva, además de días multa, inhabilitación y el pago solidario de reparación civil a favor del Estado peruano.

De otro lado, en audiencia realizada el 12 de mayo de 2026, el colegiado emitió sentencia conformada parcial dentro del mismo expediente judicial, seguido por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión y otros delitos, condenando a Juan Carlos Mori Achón como autor del delito de extorsión consumada y tentativa, imponiéndole 23 años de pena privativa de libertad efectiva.

Asimismo, Lilia Cristina Pariona Casias fue condenada como cómplice secundaria del delito de extorsión en grado de tentativa, recibiendo una pena de 5 años y 2 meses de prisión efectiva.

Por su parte, Miriam Katherine Santiago Ascencio fue condenada como cómplice secundaria del delito de extorsión, imponiéndosele 12 años y un mes de pena privativa de libertad efectiva.

La sentencia también dispone el pago de reparación civil a favor de los agraviados, conforme a los montos establecidos por el colegiado.

Durante esta última audiencia, los acusados se acogieron a la conclusión anticipada del proceso, aceptando los cargos formulados por el Ministerio Público. No obstante, el juzgado efectuó el correspondiente control de legalidad respecto de las penas acordadas, adecuándolas conforme a los principios de proporcionalidad y legalidad previstos en la normativa penal vigente.

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