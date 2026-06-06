Un violento choque entre dos camiones se registró la tarde de este sábado 6 de junio en la carretera Panamericana Sur, a la altura del cruce de ingreso al distrito de Santa Rita de Siguas, en la ciudad de Arequipa.

Según información preliminar, el camión de placa V1R818 impactó la parte frontal derecha de otro vehículo de placa VBU928, donde la copiloto, una mujer, se llevó la peor parte del golpe.

Debido a que presuntamente la primera unidad estaba a gran velocidad, esta salió de la vía.

Lo que indignó a los presentes fue la actitud del chofer del primer camión, pues lejos de bajar a auxiliar a los afectados, el conductor fue hallado escondido en la parte conocida como “camote” o litera" de la cabina, sin mostrar intención de prestar ayuda.

Fue otro conductor quien lo confrontó y le exigió que colaborara con el auxilio a la víctima. Este testigo también alertó que desde el interior de la unidad se percibía fuerte olor a alcohol.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y se dirigieron a la zona para las diligencias correspondientes.