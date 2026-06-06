La Contraloría General de la República (CGR) indicó que ha advertido a la Municipalidad Provincial de Ascope (MPA) que la construcción del nuevo mercado de abastos “no se ajusta al expediente técnico de la obra, situación que no habría sido observada ni comunicada oportunamente por la empresa contratada para supervisar la ejecución de dicho proyecto”.

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OBSERVACIONES

Según el Informe de Visita de Control Nº 012-2026-OCI/2950-SVC, que evalúa el periodo comprendido del 8 al 21 de mayo de 2026, el plazo para la culminación de la obra vence este 29 de junio. “Sin embargo, a la fecha se ha devengado solo el 47% del presupuesto del proyecto, de acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas”, agregó el órgano de control.

“También se verificó que únicamente se han ejecutado partidas correspondientes al componente de estructuras, lo que evidenciaría un limitado avance físico de la obra”, puntualizó.

Durante la inspección se identificaron, además, “deficiencias técnico-constructivas en la infraestructura que podrían comprometer su resistencia y durabilidad, tales como cangrejeras (áreas huecas) en diversas columnas y placas de concreto armado, falta de alineamiento de los elementos estructurales, así como corrosión en las varillas de acero de refuerzo instaladas en elementos estructurales de algunos bloques”.

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