Unas 2,700 armas de fuego están pendientes de regularizar sus licencias y circularían irregularmente en las calles de la región, confirmó el jefe de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en La Libertad, coronel PNP (r) Roberto Lanata Corcuera.

VER MÁS| Anuncian que vuelve la Feria Internacional del Libro a Trujillo

Pedido

El funcionario detalló que la Sucamec busca evitar que este armamento caiga en manos de la criminalidad y por ello invocó a quienes las tienen en su poder a acogerse a la Ley N° 32324, que modifica y amplía el contenido de la Ley N° 31694, normativa que regula el empadronamiento y la amnistía para la tenencia de armas de fuego de uso civil no registradas o con documentación vencida.

“Hacer de conocimiento a la población de La Libertad que la Ley 32324 amplía por cinco años más el empadronamiento y la amnistía de las armas de fuego de uso civil que se encuentran en situación irregular. Estas armas se pueden regularizar sin ninguna sanción administrativa ni penal. Esto permite coadyuvar con la seguridad ciudadana porque hay muchos casos en donde ciudadanos tienen su arma, pero nunca la han registrado en Sucamec o tienen armas que no tienen tarjeta de propiedad, tienen la licencia vencida o cancelada, o tienen armas que están con orden decomiso”, aseguró.

El coronel PNP (r) Roberto Lanata detalló que desde que se publicó la norma, el pasado 9 de mayo, se han internado a nivel nacional 3,700 armas. Del total, 1,470 ya fueron regularizadas y sus dueños “ya tienen su tarjeta, su licencia y están viviendo dentro del marco legal, y cada tres años deberán renovar su licencia”.

Notificaciones

El jefe de la Sucamec también reveló que han detectado que en La Libertad existen personas que registraron la posesión de varias armas, pero luego las denunciaron como robadas o perdidas. En estos casos, se sospecha que el armamento pueda haber terminado en el “mercado negro” o en posesión de bandas delictivas.

“Nosotros filtramos la información y la cruzamos con Lima, Entonces, nos mandan las notificaciones. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen 12 o 13 armas”, aseveró.

Agregó que en estos casos realizan visitas inopinadas a los propietarios del armamento para conocer el estado de las mismas y verificar que no caigan en poder de inescrupulosos.

Además, están notificando a estas personas para que informen si aún tienen las armas en su poder.

En este punto valer precisar que uno de los inconvenientes para realizar las visitas inopinadas y las notificaciones es la falta de personal para este tipo de acciones. Sin embargo, el coronel PNP (r) Lanata dijo que está “trabajando de la mano con el general Ricardo Espinoza” a quien le ha pedido “el apoyo de las comisarías más alejadas de Trujillo, para poder hacer un trabajo coordinado y realizar las notificaciones”.