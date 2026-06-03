Después de un paciente trabajo de inteligencia, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte, lograron desmantelar la presunta banda delincuencial denominada “Los Yaperos de La Esperanza”, la misma que se dedicaba a extorsionar mediante el aplicativo WhatsApp con números del extranjero.

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Los facinerosos tenían entre sus víctimas a comerciantes de Trujillo y fue, precisamente, una de ellas la que se armó de valor y optó por denunciarlos.

La ciudadana contó que desde hace varios días empezó a recibir mensajes amenazantes vía WhatsApp por parte de desconocidos. Los maleantes le exigían el pago de un cupo a cambio de no atentar contra ella y sus familiares. Los delincuentes también le decían que atentarían contra su negocio.

Con esta información los agentes del orden le tendieron una celada a los maleantes y pactaron el pago de S/ 500 mediante la plataforma Yape.

Tras rastrear la cuenta se llegó hasta un domicilio situado en el distrito La Esperanza. Allí se intervino, primero, a un menor de 16 años, alias “José”, a quien se le halló el celular con el que manejaba la cuenta Yape y donde constaban las conversaciones amenazantes y el depósito recibido.

Gracias a la información extraída del equipo, se procedió a la captura inmediata de los otros dos presuntos integrantes: Elías De La Cruz Quiroz (30), alias “Betacho”, y Jeimy Brayan Rojas Azañero (33), alias “Chumi”, quienes supuestamente coordinaban las extorsiones y usaban números foráneos para tratar de ocultar su identidad.

Todos fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del Fiscal Provincial de la 2° Fiscalía Penal de Flagrancia de Trujillo y al Fiscal de Familia de La Esperanza, por tratarse de un menor involucrado.