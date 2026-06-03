El sector transporte parará hoy en Trujillo y por ello la Gerencia Regional de Educación de La Libertad suspendió las clases presenciales y anunció que los estudiantes de más de 800 instituciones educativas públicas de la provincia irán a la virtualidad para evitar que escolares, profesores o personal administrativo puedan verse perjudicados en algún incidente.

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Protesta

La medida de lucha fue convocada por los hombres del volante en respaldo al consejero regional Robert De La Cruz, para quien el Ministerio Público exige una condena de 6 años y 8 meses de prisión por el presunto delito de usurpación agravada.

A la autoridad edil, que es precandidato a la Municipalidad Provincial de Trujillo por el partido Podemos Perú, se le acusa de ordenar la demolición de unas estructuras en el mercado La Hermelinda. El caso se remonta a abril de 2020, época en la que De La Cruz era regidor de la comuna trujillana y participó de un operativo edil para liberar espacios ocupados de manera irregular.

Los transportistas consideran que esa acusación sería una venganza política de Alianza para el Progreso (APP), teniendo en cuenta que los denunciantes estarían afiliados a ese partido.

José Delgado Quezada, representante de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), dijo que se plegarán al paro de hoy ocho empresas de microbuses, 21 compañías de combis y 30 gremios de colectivos.

“Ya tomamos la decisión unánime de parar las empresas de transporte, combis, micros, taxis, colectivos y mototaxis para solicitar la absolución del doctor Robert De La Cruz porque creemos que es injusto lo que están haciendo con él. Pensamos que esto es un tema más político que de justicia; entonces, vamos a parar en apoyo”, aseguró.

Agregó que la medida de fuerza será pacífica.

Humberto Zavaleta, dirigente del gremio de taxistas de Trujillo, dijo que ya habrían confirmado su participación en esta protesta unas 15 empresas de taxis.

Los hombres del volante anunciaron que hoy se concentrarán desde las 9 de la mañana en el frontis del colegio Antonio Raimondi de Trujillo. Desde ahí marcharán por las principales calles de la ciudad.

Suspensión

Ante este panorama, la Gerencia de Educación de La Libertad, a través de un comunicado, anunció que “con el propósito de salvaguardar la integridad y seguridad de los estudiantes, se ha dispuesto que las labores pedagógicas se desarrollen de manera virtual en las instituciones educativas públicas de Trujillo”.

“En ese sentido, los directores y docentes deberán adoptar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo mediante las plataformas y medios virtuales que consideren pertinentes, asegurando el cumplimiento de las actividades programadas”, indicó.

El gerente de Educación, Rufino Rodríguez, confirmó que en la provincia de Trujillo hay 120 mil estudiantes en colegios públicos y privados.