La Oficina Departamental de Estadística e Informática (ODEI) de La Libertad indicó ayer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad de Trujillo registró una variación mensual de -0.39% en mayo de 2026 en comparación con el mes anterior.
Las principales divisiones de consumo que evidenciaron la variación mensual del índice fueron “alimentos y bebidas no alcohólicas (-2.55%), bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0.12%) y prendas de vestir y calzado (-0.12%)”.
Respecto a la variación acumulada entre enero y mayo de 2026, el director departamental de la ODEI La Libertad, Juan Carlos Barrios Novoa, precisó que alcanzó 2.38%.
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