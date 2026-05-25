El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán confirmó que cuenta con una sentencia condenatoria que le impediría postular al Gobierno Regional La Libertad en las elecciones del 4 de octubre.

NO VA

El denominado “Loco de Moche” participó el último sábado de las actividades proselitistas del candidato presidencial Roberto Sánchez en las provincias de Chepén, Pacasmayo y Trujillo. Tras confirmar su apoyo al postulante de Juntos por el Perú, Fernández respondió que “no” a la consulta si habría la posibilidad de que integre una lista en los próximos comicios municipales y regionales.

“No, porque yo he sido sentenciado y por eso me sacaron de la alcaldía de Trujillo, por una sentencia que no tiene ni pies ni cabeza […]. Me han vuelto a sentenciar y el juez Víctor Burgos Mariños y el juez Juan Julio Luján, uno está pidiendo que me suban el monto de la querella y el otro está pidiendo cárcel para mí. Víctor Burgos Mariños, el que su hijo está trabajando en el Congreso de la República en la época del acuñismo, está pidiendo prisión para mí, en documentos, no es una falacia, no lo estoy difamando”, dijo en declaraciones para el portal Causa Justa.

Arturo Fernández también aseguró que hoy revelaría a qué partido apoyará en las elecciones municipales y regionales. “Dios te da varias puertas, el día lunes van a saber a qué partido yo voy a apoyar”, manifestó.

DESCARTA A LOS HUACOS

Lo que sí descartó es su regreso a Un Camino Diferente, que postularía a su hermana Rosario Fernández al Gobierno Regional La Libertad. “Yo no voy a un partido en donde ha habido ciertas acciones que yo no avalo”, acotó.

La relación política entre los hermanos Fernández continuaría quebrada a pesar de que ambos fueron presentados por Roberto Sánchez como los políticos que lo apoyarán en esta segunda vuelta electoral.

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