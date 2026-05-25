Una decena de taxis y colectivos informales, que prestaban el servicio pese a no tener ninguna autorización municipal, fueron intervenidos y llevados al depósito municipal durante un operativo de madrugada que realizaron los fiscalizadores de la Gerencia de Tránsito y Transportes de la MPH en los alrededores de las principales discotecas de la ciudad.

OPERATIVO. La intervención se centró en zonas críticas donde circulan los famosos “piratas” durante la noche y la madrugada, horas en las que cientos de huancaínos salen a divertirse. Se intervinieron vehículos en las inmediaciones de la Av. Huancavelica, Av. Carrión, Calle Real, Jr. Ayacucho y Paseo La Breña.

“Hemos tenido inconvenientes con ciertas discotecas donde los vigilantes se ponen a defender a estos vehículos informales. Eso genera inseguridad a nuestros ciudadanos, quienes salen a divertirse y, muchas veces, no distinguen si los vehículos tienen plaquetas o logos”, detalló el gerente de Tránsito y Transportes, Jorge Quispe Avila.

SANCIÓN. Tras su traslado al depósito, los conductores de las unidades informales fueron multados con el 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

“La informalidad se sanciona con el 50 % de la UIT. También se sanciona con el 10 % el tema de las características: vehículos con autorización que no llevan logos ni casquetes. Pedimos a las empresas que verifiquen a los transportistas; la sanción recae tanto en el vehículo como en la empresa”, indicó.

Para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de los huancaínos que salen a divertirse, el funcionario los exhortó a utilizar siempre transporte formal.

“Pedimos que nos ayuden tomando vehículos formales: con logo, teléfono y número de flota. Así minimizamos los riesgos y garantizamos que lleguen a casa tranquilos”, finalizó Quispe.

Los taxis formales, según las características exigidas por la MPH, deben contar con una plaqueta en el techo, logos en los laterales izquierdo y derecho, las placas inscritas en las puertas, así como datos como el teléfono y el número de flota de manera visible.

Fiscalizadores municipales enviaron diez unidades informales al depósito. Autoridades alertaron sobre el riesgo de seguridad al tomar vehículos sin identificación.