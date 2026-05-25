Tres delincuentes provistos de armas de fuego interceptaron a un trabajador municipal de 47 años, identificado con las iniciales E.R.V., para despojarlo de su moderna motocicleta en la que se desplazaba con dirección a su vivienda.

El hecho delictivo ocurrió cuando la víctima, natural del distrito de Cura Mori, retornaba de realizar unas labores en Catacaos. El ciudadano se transportaba con total tranquilidad a bordo de su motocicleta marca Pulsar, de color negra, cuando de pronto fue alcanzado por los hampones a la altura de la carretera que une a los distritos de Catacaos con Cura Mori, en el Bajo Piura.

Tras el hecho, la denuncia fue interpuesta en la dependencia policial donde iniciaron las investigaciones. La víctima espera recuperar su unidad.

En varias oportunidades, los pobladores en el Bajo Piura han solicitado patrullaje ante los actos delictivos en estos sectores de la región Piura.