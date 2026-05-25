El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Richard Asmat Benites, informó que las autoridades de las municipalidades de Alto Trujillo y El Porvenir no han solicitado apoyo económico para poder ejecutar e intensificar labores de limpieza del cauce de la quebrada San Ildefonso, así como para la descolmatación de ríos.

Explicó que la Ley de Recursos Hídricos señala que las intervenciones en esos puntos las tienen que hacer los gobiernos locales que están en dicha jurisdicción; pero si no cuentan con los recursos suficientes pueden solicitar a la comuna provincial el respaldo económico, pero no lo hacen a pesar de la emergencia por lluvias decretada por el Ejecutivo.

Además, hay riesgo de que huaicos afecten las ciudades y a miles de pobladores, tal como ha sucedido en el pasado.

“Si lo hicieran, nosotros (comuna de Trujillo) acudiríamos a sesión de Concejo para pedir autorización del uso de esos recursos a fin de poder intervenir. Esto lo hemos coordinado y les hemos dicho: ‘no tienes (recursos), pues solicítalo’, pero no lo hacen. Yo no voy a destinar dinero para limpieza y descolmatación de esos sectores sin ningún documento de por medio que diga que están solicitando apoyo”, señaló el funcionario.

RESPALDEN

Cabe indicar que hace unos días, Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, exhortó a los alcaldes a acelerar la inversión de los recursos que se les asignó para prevención.

Mencionó que en el caso de la Región todos los esfuerzos están enfocados en la descolmatación y limpieza de ríos y quebradas. Tarea que debe ser replicada por los alcaldes distritales.

En este punto, Richard Asmat indicó que el GORE La Libertad sí tiene la facultad de intervenir de manera directa en esos sectores, pero la MPT, no.

“Por ejemplo, la comuna de Moche nos ha mandado una solicitud para apoyar con el tema de la erosión costera, pero no hay una declaratorio de emergencia por parte del Estado que me avale que yo tengo que atender, pero es distinto con las lluvias donde hay un peligro inminente y hay un decreto supremo”, enfatizó.

A lo que se refiere Asmat es al Decreto Supremo N° 074-2026-PCM, mediante el cual el Ejecutivo dispuso extender por 60 días el estado de emergencia declarado por las lluvias en cinco provincias de la región La Libertad: Santiago de Chuco, Trujillo, Virú, Ascope y Sánchez Carrión.

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