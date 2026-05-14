Las elecciones del pasado 12 de abril terminaron por ‘sepultar’ a varios partidos políticos y candidatos que no lograron convencer al electorado. En La Libertad, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), acudieron a las urnas 1 millón 166 mil 594 personas, de 1 millón 552 mil 691 habilitados para sufragar.

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Pese a la gran cantidad de electores, al 90.532% de actas contabilizadas para la elección de diputados, hay diez candidatos que no han alcanzado ni la decena de votos en esta región; es decir, no los apoyaron ni sus familiares más cercanos.

Los menos votados

El Partido Demócrata Federal tiene a tres de los candidatos que menos apoyo obtienen en La Libertad. Acá figura Moena Huamaní Sánchez, quien postuló con el N° 8 y solo alcanza un voto. También se encuentran los aspirantes a diputados Jackson Vásquez Urbina (N° 7) y Rosa Carrión Alvarado (N° 6). El primero suma cuatro sufragios y su correligionaria, seis.

Perú Acción tampoco tuvo una buena campaña en el departamento liberteño. El menos votado es Alejandro Ramos Lizana, quien postuló con el N° 6 y solo ha logrado el apoyo de tres personas.

Por esa agrupación política también postuló Felix Taipe Mayhua (N° 8), quien a las justas alcanza cinco votos. Esa misma cantidad de sufragios también tiene Carmen Ramos Bernabé, postulante con el 8 por Unidad Nacional.

En este ranking, asimismo, figura el candidato con el 5 del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), Jimmy Romero Chirinos, que alcanza siete votos.

En tanto, con ocho apoyos, aparecen Yely Aguilera Paitán y Judith Pastor Mendoza. La primera tentó la Cámara de Diputados con Fuerza y Libertad y la segunda, con Fe en el Perú.

Cierra este top 10 la integrante de Demócrata Verde Cruz Valencia Maza, quien solo logró convencer de sus propuestas a siete personas, hasta el cierre de esta publicación.

Lograron su objetivo

El conteo de la ONPE para la elección de diputados en La Libertad también permite establecer a los siete representantes de esta región.

De acuerdo con la votación, Fuerza Popular obtendrá tres escaños. Uno de ellos lo obtuvo Gilmer Trujillo Zegarra, que hasta ahora es el más votado de la región, con 13,706 sufragios. Por ese partido también obtuvieron una curul Leticia Leiva Baylón (5,033 votos) y Geanmarco Quezada Castro (3,698).

El segundo más votado de La Libertad es el actual congresista Diego Bazán Calderón, que logró el apoyo de 13,132 personas. Él se reeligió con Renovación Popular.

Cabe indicar que en La Libertad también hubo candidatos que alcanzaron una alta votación, pero no obtuvieron un escaño porque sus partidos no pasaron la valla electoral. Este es el caso de Milton Gamboa Benites, de Un Camino Diferente, que obtuvo 11,889 sufragios.