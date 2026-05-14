Las micro y pequeñas empresas (Mypes) buscan incrementar su producción y ventas a nivel nacional y en el caso de la región Junín, las cifras que se registran todavía persisten por debajo a los datos prepandemia de covid-19.

Una de las estrategias que anunció la Dirección Regional de Producción Junín, es el impulso de ferias y capacitaciones para los que se encuentren empadronados.

La Analista de Asistencia Técnica de Cuero y Calzados del Ministerio de Producción, Lesly Barja Torres, detalló que en la región Junín se tiene focalizados a unos 156 productores de calzados; sin embargo, los formales y empadronados no superan los 60.

“El impacto que se ha visto, en los últimos años, en Junín es antes de pandemia y postpandemia. Antes procesaban 60 docenas por cada uno y en la actualidad esto ha bajado entre 45 y 50, esto es por el alza de insumos, ingreso de productos importados, competencia de innovación y el rebrote, se les está haciendo complejo recuperan sus niveles”, refirió Barja Torres.

Una de las estrategias que anunció la dirección de producción es realizar ferias, como la que se realizará este 15, 16 y 17 de mayo, en la explanada del parque Huamanmarca, por el Día Nacional de la Mype.