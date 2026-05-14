La región de Arequipa se consolidó como la región más exportadora del sur del país durante el primer trimestre del 2026, al registrar envíos por US$ 3 174,4 millones, lo que representa un crecimiento del 73% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la minería impulsó el crecimiento. En detalle, el cobre, el oro y el plomo fueron los productos que generaron esta suba.

La región también destacó junto a Puno (US$ 2 663,9 millones / +58%) en oro; y Moquegua (US$ 1 547,9 millones / +19%), Apurímac (US$ 1 145,8 millones / +13%) y Tacna (US$ 718,2 / +10%) por cobre y molibdeno.

Asimismo, en Arequipa y Moquegua resaltaron las mayores exportaciones de cobre y molibdeno.

Por su parte, a nivel nacional, el Mincetur informó que las exportaciones de bienes provenientes de las regiones del interior del Perú alcanzaron los US$ 23 511 millones, registrando un crecimiento del 36,4 %. Estas exportaciones representaron más del 86% del total exportado por el país.

Así también, la canalización fue a través del puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el puerto de Matarani.