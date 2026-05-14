La presentación del nuevo equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) no estuvo exenta de cuestionamientos. El principal foco de críticas recayó sobre el nuevo gerente municipal, Alejandro Maldonado Gutiérrez, quien registra papeletas de tránsito pendientes por aproximadamente 7 mil soles, entre ellas infracciones graves vinculadas a conducir con licencia suspendida y presuntamente bajo efectos del alcohol, además de observaciones vinculadas a informes de Contraloría.

La alcaldesa Ruccy Oscco Polar oficializó ayer a más de 30 funcionarios de confianza tras la vacancia de Víctor Hugo Rivera; sin embargo, solo once fueron incorporaciones nuevas, mientras que el resto corresponde a trabajadores y funcionarios que permanecen de la gestión anterior, según confirmó la propia autoridad edil.

“Yo no he venido a cambiar a toda la gente. Mi periodo es corto y tampoco puedo empezar de cero”, declaró Oscco Polar al justificar la continuidad de varios funcionarios. Asimismo, la burgomaestre sostuvo que se evaluó el perfil profesional de cada designado antes de oficializar sus nombramientos.

DEFENSA DE GERENTE CUESTIONADO

No obstante, durante la ceremonia se le consultó directamente por las observaciones al nuevo gerente municipal, tras conocerse su deuda de aproximadamente 7 mil soles en papeletas; no obstante, pese a las críticas, aseguró que Maldonado “no está impedido de trabajar”.

Según la consulta de infracciones de tránsito a la propia MPA, Alejandro Maldonado mantiene multas pendientes desde 2014 hasta 2023. Entre ellas figuran sanciones graves y muy graves, incluyendo papeletas M2 y M3, vinculadas a conducir con licencia suspendida o cancelada y manejar bajo efectos del alcohol.

Consultado sobre estas infracciones, el funcionario evitó negar la existencia de las multas. “No recuerdo esas papeletas, pero si las hubiese, obviamente como ciudadano tendría que asumirlas”, manifestó. Además, sostuvo que “una cosa no tiene nada que ver con la otra” respecto a su idoneidad para ocupar el cargo.

El nuevo gerente también respondió sobre los informes de Contraloría que pesan sobre su trayectoria. “Son informes. En ninguno de los casos ha iniciado un procedimiento sancionador”, afirmó y añadió que nunca recibió sanción administrativa y aseguró encontrarse “completamente limpio de cualquier cuestionamiento”.

MÁS CASOS

Pese a ello, las críticas alcanzaron también a otros funcionarios recientemente designados. Algunos de ellos provienen de anteriores gestiones del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y arrastran cuestionamientos administrativos y disciplinarios.

Uno de los casos observados es el del nuevo jefe de Logística y Control Patrimonial, José Augusto Zevallos Banda, quien afrontó procesos administrativos en la Gerencia Regional de Transportes. Asimismo, el nuevo gerente de Transportes, Yoni Calle Cabello, también integró la administración regional de Rohel Sánchez, al igual que José Barrezueta Reyes, quien fue jefe del Coresec.

Por su parte, el regidor José Suárez Llerena adelantó que solicitará los currículos y documentación completa de todos los funcionarios presentados como parte de su labor fiscalizadora. “Vamos a hacer la fiscalización sobre cumplimiento del perfil y normas de idoneidad”, señaló el concejal.

Mientras tanto, la alcaldesa aseguró que los funcionarios serán evaluados constantemente y no descartó nuevos cambios. “Todos los días serán evaluados y, si tengo que cambiarlos, los tendré que cambiar”, afirmó Oscco Polar, quien priorizó seguridad ciudadana, desarrollo urbano y transporte para los próximos seis meses de gestión.