La Municipalidad Provincial de Arequipa presentó oficialmente a los nuevos funcionarios que integrarán el equipo de gestión para terminar el periodo 2023-2026, en una ceremonia encabezada por la alcaldesa Ruccy Oscco. El cambio se llevó a cabo luego de la vacancia de Víctor Hugo Rivera Chávez por el caso “Flechita”.

Entre los funcionarios se observa a Alejandro Maldonado como nuevo gerente municipal en reemplazo de Pablo Salinas. Esta incorporación ha generado dudas sobre el equipo que acompañará a Ruccy Oscco, pues Maldonado asume la gerencia con un historial de observaciones y antecedentes ante la Contraloría. En el municipio de Yanahuara, se cuestiona al funcionario por designar a un funcionario que no contaba con el perfil adecuado; mientras que otro documento lo vincula en la declaración irregular del archivo de procedimientos sancionadores por propaganda electoral.

En su discurso, Maldonado afirmó que el equipo está conformado por personas idóneas para llevar adelante el desarrollo de Arequipa y mejorar los servicios que brinda la institución.

GERENTES Y FUNCIONARIOS

Yuri Lazo Condo en Secretaría General

en Secretaría General Augusto Santillana Tito , Jefe de Oficina General de Asesoría Jurídica

, Jefe de Oficina General de Asesoría Jurídica Víctor Raúl Díaz Estremadoyro, Gerente de Seguridad Ciudadana

Gerente de Seguridad Ciudadana Yoni Alfredo Calle Cabello , Gerente de Transporte y Movilidad Sostenible

, Gerente de Transporte y Movilidad Sostenible Rousevel Jhofred Chavez Espinoza , Gerente de Desarrollo Urbano

, Gerente de Desarrollo Urbano José Luis Barrezueta Reyes , Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

, Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. Alex Alonso Quicaño Muñoz , Subgerente de Obras Públicas y Edificaciones Privadas

, Subgerente de Obras Públicas y Edificaciones Privadas José Augusto Zeballos Banda , Oficina de Logística y Control Patrimonial

, Oficina de Logística y Control Patrimonial Jimmy Boris Quispe, oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional.

Al término del acto, Oscco Polar aseguró que trabajará por Arequipa. “Lo voy a hacer bien, para hacer las cosas bien por Arequipa. Voy a trabajar 24/7; esta ciudad merece lo mejor y por todos ustedes", expresó.

Cabe mencionar que otros funcionarios de la gestión de Víctor Hugo Rivera continuarán en sus funciones. Es el caso de Giovanni Salas Medina en el cargo de subgerente de Gestión Ambiental.

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